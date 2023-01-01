Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Малышка на драйве"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Секретная жизнь пчел
Секретная жизнь пчел, 2008: актеры и роли
The Secret Life of Bees
Секретная жизнь пчел
2008 / США
Трейлер
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Секретная жизнь пчел, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джина Принс-Байтвуд
Gina Prince-Bythewood
В ролях
Куин Латифа
Queen Latifah
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Дженнифер Хадсон
Jennifer Hudson
Софи Оконедо
Sophie Okonedo
Алишиа Кис
Alicia Keys
Пол Беттани
Paul Bettany
Нэйт Паркер
Nate Parker
Хилари Бертон
Hilarie Burton
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Related video
Женщина весом 227 кг даже ходить не могла: посмотрите, какой красавицей стала после похудения
Обман привел иностранцев в ужас: из чего в СССР делали «березовый сок»
«Это просто ад»: сестра Фриске подумывает избавиться от проблемной дочери
«Многих сливали»: вскрылась шокирующая правда о «Фабрике звезд», которую тщательно замалчивали
Внешность Джаспера из «Сумерек» вызывала много вопросов: теперь ему завидуют
Как он такое провернул? От выходок Охлобыстина у простых людей волосы дыбом
Это точно она? Маша из «Реальных пацанов» изменилась так, что не узнать
А как же Лера? Жена Коляна из «Реальных пацанов» вызвала недоумение в Сети
Мало кто помнит мужа Валерии молодым: осторожно, не влюбитесь
Кончаловский был без ума от колоритной актрисы: глядя на нее сейчас, сложно представить их вместе
Нуждается в помощи: на Аманду из «Мелроуз Плэйс» страшно смотреть
Злой рок «прошелся» по всем пионерам из «Кортика»: повезло лишь Генке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить