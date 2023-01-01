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Секретная жизнь пчел Секретная жизнь пчел
Киноафиша Фильмы Секретная жизнь пчел Секретная жизнь пчел, 2008: актеры и роли
The Secret Life of Bees Секретная жизнь пчел 2008 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Секретная жизнь пчел, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джина Принс-Байтвуд Gina Prince-Bythewood
В ролях
Куин Латифа Куин Латифа Queen Latifah Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Дженнифер Хадсон Дженнифер Хадсон Jennifer Hudson Софи Оконедо Софи Оконедо Sophie Okonedo Алишиа Кис Алишиа Кис Alicia Keys Пол Беттани Пол Беттани Paul Bettany Нэйт Паркер Нэйт Паркер Nate Parker Хилари Бертон Хилари Бертон Hilarie Burton
Вызов
Вызов
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Переводчик
Переводчик
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