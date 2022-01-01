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Мой левый глаз видит привидения
Мой левый глаз видит привидения, 2002: актеры и роли
Ngo joh aan gin diy gwai / My Left Eye Sees Ghosts
Мой левый глаз видит привидения
2002 / Гонконг
6.7
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Мой левый глаз видит привидения, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джонни То
Johnny To
Вай Ка-Фай
Wai Ka-fai
В ролях
Самми Чен
Чин Ван Лау
Ван Тянь-линь
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