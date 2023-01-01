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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Райское озеро
Райское озеро, 2008: актеры и роли
Eden Lake
Райское озеро
2008 / Великобритания
Трейлер
6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Райское озеро, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Уоткинс
James Watkins
В ролях
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Бронсон Уэбб
Bronson Webb
Келли Райлли
Kelly Reilly
Томас Тургус
Thomas Turgoose
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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Отзывы
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