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Волкодав
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The Wolfhound

Волкодав, 2006

2006 / Россия
6.2 Оцените
41 голос
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Первые попытки экранизировать «Волкодава» предпринимала компания «НТВ-Профит», которая приобрела права на постановку телевизионной версии романа. Режиссером картины был приглашен Джаник Файзиев, однако работа осталась незавершенной из-за недостатка финансирования.

 

Приступая к выбору режиссера первой полнометражной экранизации «Волкодава» компания «Централ Партнершип» в первую очередь подумала о Николае Лебедеве, последняя картина которого, «Звезда», раскрыла дарование режиссера с новой стороны. Высокий художественный уровень постановки, зрелищность, использование компьютерной графики в «Звезде» стало свидетельством умения Николая Лебедева работать с бюджетным кино. После небольшого обсуждения было решено, что режиссер сам напишет сценарий, работа над которым продолжалась около года.

 

Бюджет «Волкодава» несколько раз пересматривался, поскольку большинство студий оказались не готовы к съемкам сложно-постановочного фильма: не было ни декораций, ни костюмов, ни реквизита. Всю подготовку к съемкам пришлось начинать с нуля, создавать новый кинематограф. Таким образом, бюджет картины составил 10 млн. долларов, что делает «Волкодава» самым дорогим отечественным проектом на сегодняшний день.

 

Съемки картины начались в июне 2004 года в Словакии и продолжались полтора месяца. В это время в Москве было построено несколько новых площадок – декорация древнего города Галирада (общая площадь 5км. кв), святилище, внутренние покои замка Людоеда и переправа у Препоны. В сентябре съемки возобновились уже на «Мосфильме» и завершились в декабре 2004 года. Период постпродакшн, включающий работу над визуальными эффектами, занял около года.

Отныне известная серия романов Марии Семёновой получила виртуальное воплощение. Компьютерная игра, повествующая об эпических приключениях славянского воина по прозвищу Волкодав, окажется не менее увлекательной, но более масштабной, чем кино. Сюжет этого ролевого проекта во многом повторяет сюжетную линию фильма, но не ограничивается ею. История игры дополнена подробностями книги, которые не вошли в кинокартину. «Волкодав: Месть Серого Пса» предполагает нелинейный сюжет, по завершении которого можно будет продолжить свободное прохождение. Предусмотрен ряд альтернативных концовок. Аккуратный подход к развитию героя позволяет совместить оригинальный образ Волкодава и настраиваемые параметры игрового персонажа. Живописные ландшафты населяют разнообразные противники - на них вы сможете опробовать обширный арсенал холодного оружия. Боевая система объединяет в себе специальные удары и комбо-приемы.

Он был обречен на гибель, но выжил, чтобы отомстить за истребление своего рода. Последний человек из племени Серых Псов стал могучим воином, называющим себя Волкодав. Избежав смерти в подземных рудниках, Волкодав пускается в путь в сопровождении своего спутника, Нелетучего Мыша.

Волкодав одержим желанием покарать Людоеда, уничтожившего деревню Серых Псов. Добравшись до замка заклятого врага, Волкодав жестоко расправляется с Людоедом. Там же он освобождает двух пленников, мудреца Тилорна и рабыню Ниилит. Вместе с ними Волкодав попадает в город Галирад, переживающий смутные времена. Кнес Галирада, стремясь спасти город от разорения, сватает свою дочь Елень за молодого воина Винитара, обещающего защиту Галираду.

Юной кнесинке предстоит дальняя дорога в земли будущего мужа. Она просит Волкодава стать ее телохранителем в опасном путешествии. Согласившись служить кнесинке, Волкодав оказывается втянутым в водоворот таинственных событий, проливающих свет на истинную цель поездки...

6.2 Оцените
41 голос
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 28 декабря 2006
Премьера в мире 28 декабря 2006
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Николай Лебедев
Николай Лебедев
В ролях
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Наталья Варлей
Наталья Варлей
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Волкодав 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В «Волкодаве» интереснее всего зримое несоответствие между сверхгуманистическим сюжетом, пропитанным социально-освободительными мотивами, и кровавой цинично-эстетской «картинкой», переиначивающей откровенные цитаты из «Властелина Колец» в духе французских триллеров рубежа тысячелетий. Николай Лебедев, конечно, создал явно не шедевр, но его новый, с большими, кстати сказать, мучениями снятый фильм – благодатное поле для любого анатома от киноведения. Несмотря на то что «Волкодав» представляет…
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gora 2 апреля 2015, 12:51
Потратил половину рабочего дня на прочтение комментов – и не жалею.
Смотрел фильм вместе с женой. Книгу(и) читал, причем запойно и несколько раз.… Читать дальше…
andersen 2 апреля 2015, 12:51
Я конечно дико извиняюсь! В интернете я новичок,но почитал, что здесь написано и удивился - детский сад, младшая группа, ей Богу!
Кто сильнее,… Читать дальше…
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41 голос
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