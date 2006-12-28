Волкодав, 2006

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Первые попытки экранизировать «Волкодава» предпринимала компания «НТВ-Профит», которая приобрела права на постановку телевизионной версии романа. Режиссером картины был приглашен Джаник Файзиев, однако работа осталась незавершенной из-за недостатка финансирования.

Приступая к выбору режиссера первой полнометражной экранизации «Волкодава» компания «Централ Партнершип» в первую очередь подумала о Николае Лебедеве, последняя картина которого, «Звезда», раскрыла дарование режиссера с новой стороны. Высокий художественный уровень постановки, зрелищность, использование компьютерной графики в «Звезде» стало свидетельством умения Николая Лебедева работать с бюджетным кино. После небольшого обсуждения было решено, что режиссер сам напишет сценарий, работа над которым продолжалась около года.

Бюджет «Волкодава» несколько раз пересматривался, поскольку большинство студий оказались не готовы к съемкам сложно-постановочного фильма: не было ни декораций, ни костюмов, ни реквизита. Всю подготовку к съемкам пришлось начинать с нуля, создавать новый кинематограф. Таким образом, бюджет картины составил 10 млн. долларов, что делает «Волкодава» самым дорогим отечественным проектом на сегодняшний день.

Съемки картины начались в июне 2004 года в Словакии и продолжались полтора месяца. В это время в Москве было построено несколько новых площадок – декорация древнего города Галирада (общая площадь 5км. кв), святилище, внутренние покои замка Людоеда и переправа у Препоны. В сентябре съемки возобновились уже на «Мосфильме» и завершились в декабре 2004 года. Период постпродакшн, включающий работу над визуальными эффектами, занял около года.

Отныне известная серия романов Марии Семёновой получила виртуальное воплощение. Компьютерная игра, повествующая об эпических приключениях славянского воина по прозвищу Волкодав, окажется не менее увлекательной, но более масштабной, чем кино. Сюжет этого ролевого проекта во многом повторяет сюжетную линию фильма, но не ограничивается ею. История игры дополнена подробностями книги, которые не вошли в кинокартину. «Волкодав: Месть Серого Пса» предполагает нелинейный сюжет, по завершении которого можно будет продолжить свободное прохождение. Предусмотрен ряд альтернативных концовок. Аккуратный подход к развитию героя позволяет совместить оригинальный образ Волкодава и настраиваемые параметры игрового персонажа. Живописные ландшафты населяют разнообразные противники - на них вы сможете опробовать обширный арсенал холодного оружия. Боевая система объединяет в себе специальные удары и комбо-приемы.