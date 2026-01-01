Оповещения от Киноафиши
Международный фестиваль короткометражного кино и анимации Open Cinema

О фильме

РАСПИСАНИЕ
X Международного фестиваля короткометражного кино и анимации
OPEN CINEMA

1 и 2 августа
пляж Петропавловской крепости
OPEN-AIR КИНОМАРАФОН с 20.00 до первых мостов
программа open-air

3 - 6 августа
Киноцентр РОДИНА
Караванная улица, 12

3 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Большой зал
18.00  АНИМАЦИЯ - конкурсная программа  A1
19.40  ИГРОВОЕ КИНО - конкурсная программа F1

4 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
Малый зал
19.40 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО - конкурсная программа D1
21.10 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО - конкурсная программа E1

Большой зал
20.00 ИГРОВОЕ КИНО  - конкурсная программа: F2
21.45 ИГРОВОЕ КИНО – конкурсная программа F3


5 АВГУСТА, ВТОРНИК
Малый зал
17.50 РЕЗИДЕНТ.РУ - национальный конкурс короткометражного  кино 
19.40 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО - конкурсная программа D2


Большой зал
20.00 АНИМАЦИЯ - конкурсная программа A2
21.40 ИГРОВОЕ КИНО  - конкурсная программа F4

6 АВГУСТА, СРЕДА
20.00, большой зал
Торжественная церемония закрытия фестиваля.
Награждение победителей OPEN CINEMA'10.
Показ программы фильмов-призеров

Год выпуска 2013

