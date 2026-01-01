РАСПИСАНИЕ
X Международного фестиваля короткометражного кино и анимации
OPEN CINEMA
1 и 2 августа
пляж Петропавловской крепости
OPEN-AIR КИНОМАРАФОН с 20.00 до первых мостов
программа open-air
3 - 6 августа
Киноцентр РОДИНА
Караванная улица, 12
3 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Большой зал
18.00 АНИМАЦИЯ - конкурсная программа A1
19.40 ИГРОВОЕ КИНО - конкурсная программа F1
4 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
Малый зал
19.40 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО - конкурсная программа D1
21.10 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО - конкурсная программа E1
Большой зал
20.00 ИГРОВОЕ КИНО - конкурсная программа: F2
21.45 ИГРОВОЕ КИНО – конкурсная программа F3
5 АВГУСТА, ВТОРНИК
Малый зал
17.50 РЕЗИДЕНТ.РУ - национальный конкурс короткометражного кино
19.40 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО - конкурсная программа D2
Большой зал
20.00 АНИМАЦИЯ - конкурсная программа A2
21.40 ИГРОВОЕ КИНО - конкурсная программа F4
6 АВГУСТА, СРЕДА
20.00, большой зал
Торжественная церемония закрытия фестиваля.
Награждение победителей OPEN CINEMA'10.
Показ программы фильмов-призеров