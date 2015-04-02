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В «Счастливом Числе Слевина» шотландец Пол МакГиган предпринял довольно-таки неоднозначную попытку соединить непринужденно-эксцентричную любовно-конспирологическую историю в духе собственного снятого в 2004 году «Уикер-парка» с тем же Джошем Хартнеттом в главной роли, уходящую в иронический сюр криминальную метафизику Гая Ритчи и укрытую легким покрывалом наркотического бреда расчетливую многоходовую партию мести из «Сэлтонского моря» Д. Дж. Карузо. В итоге получилось весьма странное…