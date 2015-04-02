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Счастливое число Слевина Счастливое число Слевина
Киноафиша Фильмы Счастливое число Слевина Отзывы о фильме «Счастливое число Слевина»
Lucky Number Slevin Счастливое число Слевина 2006 / Германия / США
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Счастливое число Слевина»

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Наша рецензия

В «Счастливом Числе Слевина» шотландец Пол МакГиган предпринял довольно-таки неоднозначную попытку соединить непринужденно-эксцентричную любовно-конспирологическую историю в духе собственного снятого в 2004 году «Уикер-парка» с тем же Джошем Хартнеттом в главной роли, уходящую в иронический сюр криминальную метафизику Гая Ритчи и укрытую легким покрывалом наркотического бреда расчетливую многоходовую партию мести из «Сэлтонского моря» Д. Дж. Карузо. В итоге получилось весьма странное…

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Grumbler 2 апреля 2015, 12:51


И зачем вы описали весь сюжет.Я собираюсь идти,а теперь знаю чем кончится!!!!

Ух убивала бы!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Иззи 2 апреля 2015, 12:51
очень интересный фильм про красивую месть... мне кажется эти три актера Люси Лью, Брюс Уилис и Джош идеально подобраны для этих ролей. и те мудрые словечки, которые актеры выкидывают время от времени это нечто! суперский фильмец я готова его смотреть хоть 100 раз!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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