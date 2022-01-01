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Тень и свет
Киноафиша Фильмы Тень и свет
Ombre et lumière

Тень и свет, 1951

1951 / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1951
Премьера в мире 27 июня 1951
Режиссер
Анри Калеф
В ролях
Симона Синьоре
Симона Синьоре
Мария Касарес
Жан Марша
Пьер Дюкс
Жак Бертье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тень и свет 1 постер
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