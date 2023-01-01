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По следам беглеца
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Perro, El

По следам беглеца, 1976

1976 / Испания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Приключенческий фильм о побеге политического узника из лагеря. Ему удалось оторваться от преследователей, но он никак не может оторваться от дога, которому офицер перед смертью приказал убить беглеца.
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1976
Режиссер
Антонио Исаси-Исасменди
В ролях
Джейсон Миллер
Леа Массари
Хуан Антонио Порто
Хуан Антонио Бардем
Мариса Паредес
Мариса Паредес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма По следам беглеца 1 постер
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