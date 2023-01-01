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Мата Хари
Киноафиша Фильмы Мата Хари Мата Хари, 1931: актеры и роли
Mata Hari Мата Хари 1931 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Мата Хари, 1931: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Фицморис George Fitzmaurice
В ролях
Грета Гарбо Грета Гарбо Greta Garbo Рамон Новарро Рамон Новарро Ramon Novarro Лайонел Бэрримор Lionel Barrymore Льюис Стоун Lewis Stone Хенри Гордон Карен Морли Karen Morley Алек Б. Фрэнсис Эдмунд Бриз Хелен Джером Эдди Helen Jerome Eddy Бланш Фридеричи Blanche Friderici
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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