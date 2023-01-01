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Мата Хари
Мата Хари, 1931: актеры и роли
Mata Hari
Мата Хари
1931 / США
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Мата Хари, 1931: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Фицморис
George Fitzmaurice
В ролях
Грета Гарбо
Greta Garbo
Рамон Новарро
Ramon Novarro
Лайонел Бэрримор
Lionel Barrymore
Льюис Стоун
Lewis Stone
Хенри Гордон
Карен Морли
Karen Morley
Алек Б. Фрэнсис
Эдмунд Бриз
Хелен Джером Эдди
Helen Jerome Eddy
Бланш Фридеричи
Blanche Friderici
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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