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6.9
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6.9

Их было пятеро

, 1951
Ils etaient cinq
Франция / драма / 18+
6.9

О фильме

Пятеро фронтовых друзей, возвращаясь к мирной жизни, поклялись сохранить дружбу навсегда. Но в такое тяжёлое время это оказывается непросто...

В ролях

Жан Карме
Jean - le postier
Николь Безнар
Simone - l'amie de Jean
Луи де Фюнес
Луи де Фюнес
Марсель Андрэ
Le commissaire
Ролан Кэри
Жан Гавен
Marcel - le boxeur
Michel Jourdan
Roger Courtois - l'acteur
François Martin
André Lamberay
Жан-Клод Паскаль
Philippe
Arlette Merry
Valérie - La soeur de Roger, chanteuse de cabaret
Irène Hilda
Fabienne Dorée
Робер Дальбан
Dufau - le manager
Режиссер Жак Пиното
Сценарист Michel Jourdan, Пьер Ларош
Композитор Жорж ван Парис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 6 июля 1951
Дата выхода
14 августа 1953 СССР
23 января 1952 Франция
Производство Jeannic Films, Sud Film
Другие названия
Ils étaient cinq, They Were Five, Treffpunkt Paris, Anni perduti, Az öt barát, De lærte at slå ihjel, Eux, Их было пятеро

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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