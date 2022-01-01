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Первый удар Первый удар
Киноафиша Фильмы Первый удар Первый удар, 1996: актеры и роли
Ging chaat goo si 4: Ji gaan daan yam mo Первый удар 1996 / Гонконг / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Первый удар, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Тун Стэнли Тун Stanley Tong
В ролях
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Джексон Лью Энни Ву Annie Wu Билл Танг Юрий Петров
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