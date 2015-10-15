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Обитель зла: Вырождение
Отзывы о мультфильме «Обитель зла: Вырождение»
Resident Evil: Degeneration
Обитель зла: Вырождение
2008 / Япония
8.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Мимопроходил
15 октября 2015, 22:27
Фильм, просто отличный! Снятый, действительно "по мотивам", игры! А не то, что "стругает" Полушка, со своей бездарной женой, чей, пожизненный потолок, это "ЛИЛУДАЛЛАСМУЛЬТИПАСПОРТ". Теперь о "Вырождении": после, "Retribution", где Леон был, "на подтанцовке у ЭЛИС" (ух, как же сильно, я ее, НЕНАВИЖУ), тут все правильно; Леон Кеннеди - главный герой, в роли "второго плана" - Клэр Рэдфилд. Сюжет, в сравнении с Полушкиным бредом - ОТЛИЧНЫЙ! Про графику, писать не буду, так как, смотрю этот фильм, (и фильмы, вообще) ради сюжета и персонажей.
Для меня, как истинного фаната, игры "Resident evil", существует только этот фильм...
А на свою дебильную жену, которую он еще и постоянно раздевает, в своем трэше, пусть Полушка сам смотрит.
У меня - все! Спасибо, за внимание!
15 октября 2015, 22:27
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Для меня, как истинного фаната, игры "Resident evil", существует только этот фильм...
А на свою дебильную жену, которую он еще и постоянно раздевает, в своем трэше, пусть Полушка сам смотрит.
У меня - все! Спасибо, за внимание!
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