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Мистер Гонконг
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Мистер Гонконг, 1989

1989 / Гонконг
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О фильме
В поисках лучшей жизни и без гроша в кармане Чарли приезжает в Гонконг. Свои последние центы он отдает бедной торговке за цветок розы, который должен принести ему удачу. И «счастливый» случай не заставил себя ждать. Чарли становится невольным участником перестрелки двух мафиозных кланов и выносит из-под огня главного босса одной из гангстерских группировок. Умирая, главарь мафии назначает Чарли своим наследником и Большим Братом своего клана. В роли «крестного отца» доброй половины криминального Гонконга Чарли приходится проявлять чудеса ловкости и изобретательности…
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Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1989
Возраст 18+
Режиссер
Джеки Чан
Джеки Чан
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Анита Муи
Ма Ву
Кенни Би
Энтони Чан
Все актеры и съемочная группа
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