Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Полицейская история 2
Полицейская история 2, 1988: актеры и роли
Ging chaat goo si juk jaap
Полицейская история 2
1988 / Гонконг
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Полицейская история 2, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеки Чан
Jackie Chan
В ролях
Мэгги Чун
Maggie Cheung
Деннис Чан
Dennis Chan
Джон Чун
John Chun
Чарли Чо
Charlie Cho
Джеки Чан
Jackie Chan
Билл Тун
Bill Tung
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Отзывы
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Турбозавры. Привет, Сирена!
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Ярмольник озвучил грустную причину, по которой красивые женщины часто одиноки: дело не в мужчинах
Ни в чем себе не отказывает и худеет: диета Бьянки понравится самым ленивым
От этой советской привычки необходимо срочно избавиться: до добра не доведет
Стишок «Ладушки-ладушки» пробирает до мурашек: о чем он, детям лучше не рассказывать
Фрейндлих назвала ошибку многих, из-за которой придется раскаиваться до конца дней: от слов мурашки по коже
«Василиса Прекрасная» бросила все ради мужчины: выбрала точно не за внешность
Ради этого сериала в СССР бросали все дела: на Западе из-за него плевались
Плесень — не самая большая проблема: в каких условиях был вынужден жить Маршал (фото)
Будете смеяться до истерики: эти «русские» имена обожают иностранцы
Гении ошибаются: над ляпом в «Иван Васильевич меняет профессию» хохотал весь СССР
Самой крупной новорожденной в мире уже 15: растет сердцеедка (фото)
Фомин только рот раскрывал: настоящего «солиста» Hi-Fi на сцену было не выпустить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить