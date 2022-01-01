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Ниндзя-защитник
Киноафиша Фильмы Ниндзя-защитник Ниндзя-защитник, 1986: актеры и роли
Ninja the Protector Ниндзя-защитник 1986 / Гонконг / Канада / США
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Ниндзя-защитник, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Годфри Хо Godfrey Ho
В ролях
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Ричард Харрисон Дэвид Боулз Дэвид Боулз David Bowles Уоррен Чан Warren Chan Клиффорд Аллен Clifford Allen
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