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Полицейская история Полицейская история
Киноафиша Фильмы Полицейская история Полицейская история, 1985: актеры и роли
Ging chaat goo si Полицейская история 1985 / Гонконг
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Полицейская история, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan
В ролях
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Билл Танг Bill Tung Юен Чор Chor Yuen Чарли Чо Charlie Cho Бриджит Лин Brigitte Lin Мэгги Чун Maggie Cheung
Переводчик
Переводчик
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