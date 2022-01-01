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Удар молнии ниндзя
Киноафиша Фильмы Удар молнии ниндзя Удар молнии ниндзя, 1985: актеры и роли
Ninja Thunderbolt Удар молнии ниндзя 1985 / Гонконг
4.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Удар молнии ниндзя, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Годфри Хо Godfrey Ho
В ролях
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Ричард Харисон Richard Harison Дон Вонг Don Wong Ясуаки Курата Yasuaki Kurata Барбара Юэнь Рэнди То Сидни Пэнг
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