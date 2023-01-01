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Киноафиша Фильмы Родня Родня, 1981: актеры и роли
Родня 1981 / СССР
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20 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Родня, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Никита Михалков Никита Михалков
В ролях
Нонна Мордюкова Нонна Мордюкова Светлана Крючкова Светлана Крючкова Андрей Петров Andrey Petrov Иван Бортник Юрий Богатырев Юрий Богатырев Федор Стуков Никита Михалков Никита Михалков Лариса Кузнецова Олег Меньшиков Олег Меньшиков
Праведник
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2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
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2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
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Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
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Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
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