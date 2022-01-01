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Обратный билет
Обратный билет, 1979: актеры и роли
Bilet powrotny
Обратный билет
1979 / Польша
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Персоны
Обратный билет, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ева Петельская
Чеслав Петельски
В ролях
Януш Анджеевский
Janusz Andrzejewski
Хенрик Бак
Лешек Хердеген
Leszek Herdegen
Зофья Сареток
Анна Сенюк
Anna Seniuk
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