Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
У холмов есть глаза
Фильмы похожие на У холмов есть глаза
The Hills Have Eyes
У холмов есть глаза
2006 / США
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на У холмов есть глаза
Вся информация о фильме
Спуск 2
ужасы, триллер, приключения
2009, Великобритания
6.0
Поворот не туда
триллер, ужасы
2003, США
8.0
Поворот не туда: Наследие
ужасы, триллер
2021, Германия
7.0
Поворот не туда-6
ужасы
2014, США
4.0
Зеленый ад
ужасы, триллер
2013, США / Чили
7.0
Коллекционер 2
ужасы
2012, США
7.0
Поворот не туда-5: Кровное родство
ужасы
2012, США
4.0
Хостел. Часть 3
детектив, триллер, ужасы
2011, США
4.0
Поворот не туда 4: Кровавое начало
ужасы, триллер
2011, США / Германия
6.0
Я плюю на ваши могилы
ужасы
2010, США
7.0
Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик
2010, США
7.0
Безумцы
ужасы, боевик, драма, триллер, фантастика
2010, США
6.0
Кошелек или жизнь
ужасы, комедия, драма, триллер
2009, США
8.0
Поворот не туда 3
ужасы
2009, США / Германия
4.0
Затащи меня в ад
триллер, ужасы
2009, США
7.0
Последний дом слева
ужасы, триллер
2009, США
7.0
Коллекционер
ужасы, триллер, криминал
2009, США
7.0
Райское озеро
триллер
2008, Великобритания
6.0
Зеркала
ужасы
2008, США
7.0
Полуночный экспресс
триллер, боевик, ужасы, мистика
2008, США
6.0
Поворот не туда-2: Тупик
боевик, триллер, ужасы
2007, США
5.0
30 дней ночи
триллер, ужасы
2007, Новая Зеландия / США
7.0
Вакансия на жертву
ужасы, триллер
2007, США
7.0
Незнакомцы
ужасы, триллер
2007, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить