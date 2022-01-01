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У холмов есть глаза
У холмов есть глаза, 2006: актеры и роли
The Hills Have Eyes
У холмов есть глаза
2006 / США
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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У холмов есть глаза, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Ажа
Alexandre Aja
В ролях
Аарон Стэнфорд
Aaron Stanford
Кэтлин Куинлан
Kathleen Quinlan
Винесса Шоу
Vinessa Shaw
Эмили де Рэвин
Emilie de Ravin
Дэн Берд
Dan Byrd
Роберт Джой
Robert Joy
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