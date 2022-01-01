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У холмов есть глаза У холмов есть глаза
Киноафиша Фильмы У холмов есть глаза У холмов есть глаза, 2006: актеры и роли
The Hills Have Eyes У холмов есть глаза 2006 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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У холмов есть глаза, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Ажа Александр Ажа Alexandre Aja
В ролях
Аарон Стэнфорд Аарон Стэнфорд Aaron Stanford Кэтлин Куинлан Kathleen Quinlan Винесса Шоу Винесса Шоу Vinessa Shaw Эмили де Рэвин Эмили де Рэвин Emilie de Ravin Дэн Берд Дэн Берд Dan Byrd Роберт Джой Robert Joy Тед Ливайн Десмонд Эскью Том Бауэр Том Бауэр Tom Bower Билли Драго Billy Drago Майкл Бэйли Смит
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