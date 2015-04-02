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Александр Ажа – представитель той генерации французских режиссеров, для коих не существует ни внешней, ни внутренней цензуры. Вышеупомянутое отсутствие цензуры позволяет французам вытворять на экране такие вещи, которые решительно противопоказаны людям, обладающим желудочно-кишечным трактом. Всего через два года после того, как Клер Дени сняла свой знаменитый опус «Что ни день, то неприятности», где персонажи в процессе полового акта крупным планом поедали гениталии друг друга, Александр Ажа…