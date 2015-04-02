Александр Ажа – представитель той генерации французских режиссеров, для коих не существует ни внешней, ни внутренней цензуры. Вышеупомянутое отсутствие цензуры позволяет французам вытворять на экране такие вещи, которые решительно противопоказаны людям, обладающим желудочно-кишечным трактом. Всего через два года после того, как Клер Дени сняла свой знаменитый опус «Что ни день, то неприятности», где персонажи в процессе полового акта крупным планом поедали гениталии друг друга, Александр Ажа…
Новую экранизацию мне еще не удалось увидеть, но первая эранизация этого фильма увиденная мною в 80-х годах потресла меня. И к стати в какой то передаче про американские ужастики было сказано, что этот фильм ( первая версия) признана одной из самых страшных картин этого жанра.
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