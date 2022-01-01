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Тачки Тачки
Киноафиша Фильмы Тачки Тачки, 2006: актеры и роли
Cars Тачки 2006 / США
7.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Тачки, 2006: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Лассетер Джон Лассетер John Lasseter
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson Бонни Хант Бонни Хант Bonnie Hunt Чич Марин Чич Марин Cheech Marin Боб Костас Bob Costas Кэтрин Хелмонд Katherine Helmond Ричард Петти Richard Petty Джон Ратценбергер Джон Ратценбергер John Ratzenberger Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Dmitry Kharatyan Армен Джигарханян Армен Джигарханян Armen Dzhigarkhanyan Лолита Милявская
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