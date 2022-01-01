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Тачки
Тачки, 2006: актеры и роли
Cars
Тачки
2006 / США
7.4
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Тачки, 2006: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Лассетер
John Lasseter
В ролях
Пол Ньюман
Paul Newman
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Бонни Хант
Bonnie Hunt
Чич Марин
Cheech Marin
Боб Костас
Bob Costas
Кэтрин Хелмонд
Katherine Helmond
Ричард Петти
Richard Petty
Джон Ратценбергер
John Ratzenberger
Дмитрий Харатьян
Dmitry Kharatyan
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