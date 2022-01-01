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Мастер со сломанными пальцами
Мастер со сломанными пальцами, 1971: актеры и роли
Guang dong xiao lao hu
Мастер со сломанными пальцами
1971 / Гонконг
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Мастер со сломанными пальцами, 1971: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Му Жу
В ролях
Джеки Чан
Jackie Chan
Сиу Тиен Юэнь
Yuen Siu-tien
Ди Шек
Квок Чон
Хон Бьяо Юэнь
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