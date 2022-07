1 Forbidden City Randy Edelman 1:42

2 Journey of the Imperial Guard Randy Edelman 1:26

3 A Fragile Princess Randy Edelman 3:11

4 From East To West Randy Edelman 1:10

5 A New and Grand Country Randy Edelman 1:57

6 Mountains and Streams Randy Edelman 2:10

7 Becoming a Cowboy In Carson City Randy Edelman 4:02

8 Leaving a Friend Randy Edelman 1:45

9 The Anywhere Saloon Randy Edelman 2:21

10 Say Hello To the Tribe Randy Edelman 2:04

11 Breakout At the Mission Randy Edelman 2:56

12 Getting Extremely Personal Randy Edelman 1:54

13 Bonding In Jail Randy Edelman 2:05

14 Shanghai Noon Randy Edelman 1:15

15 A Classic Gunfight Randy Edelman 3:52

16 Dinner For Three At SueSingOui Randy Edelman 0:52

17 Protecting a Princess Randy Edelman 3:59

18 Escaping Death Randy Edelman 2:02

19 Roy's Epiphany Randy Edelman 0:48

20 The Cows Help the Jailbirds Randy Edelman 2:27

21 Martial Arts Randy Edelman 1:56

22 No Secret Randy Edelman 1:03

23 The Hanging Randy Edelman 1:53

24 Buried Alive Randy Edelman 1:30

25 Rumble On the Train Randy Edelman 1:36

26 Home On the Rangoon Randy Edelman 2:05

27 Finale Randy Edelman 1:00