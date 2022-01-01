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Возвращение томатов-убийц
Возвращение томатов-убийц, 1988: актеры и роли
Return of the Killer Tomatoes!
Возвращение томатов-убийц
1988 / США
7.0
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Возвращение томатов-убийц, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Де Белло
John De Bello
В ролях
Энтони Старк
Anthony Starke
Джордж Клуни
George Clooney
Кэрен Мистэл
Стив Лундквист
Steve Lundquist
Джон Эстин
John Astin
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