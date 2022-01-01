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Пять вечеров
Пять вечеров, 1979: актеры и роли
Pyat vecherov
Пять вечеров
1979 / СССР
7.9
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Пять вечеров, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Никита Михалков
В ролях
Людмила Гурченко
Lyudmila Gurchenko
Валентина Темечкина
Лариса Кузнецова
Игорь Нефедов
Александр Адабашьян
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