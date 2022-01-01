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Муха
Муха, 1986: актеры и роли
The Fly
Муха
1986 / США / Канада / Великобритания
6.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Муха, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Кроненберг
David Cronenberg
В ролях
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Джина Дэвис
Geena Davis
Джон Гец
John Getz
Майкл Коупмэн
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