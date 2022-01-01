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Муха Муха
Киноафиша Фильмы Муха Муха, 1986: актеры и роли
The Fly Муха 1986 / США / Канада / Великобритания
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Муха, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Кроненберг Дэвид Кроненберг David Cronenberg
В ролях
Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Джина Дэвис Джина Дэвис Geena Davis Джон Гец Джон Гец John Getz Майкл Коупмэн
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