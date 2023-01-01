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Лев зимой Лев зимой
Киноафиша Фильмы Лев зимой Лев зимой, 1968: актеры и роли
The Lion in Winter Лев зимой 1968 / Великобритания
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Лев зимой, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Харви Anthony Harvey
В ролях
Кэтрин Хепберн Кэтрин Хепберн Katharine Hepburn Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Джон Кастл Найджел Терри Nigel Terry Тимоти Далтон Тимоти Далтон Timothy Dalton Найджел Сток Nigel Stock Кеннет Айвз Kenneth Ives Питер О'Тул Питер О'Тул Peter O'Toole
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