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Лев зимой
Лев зимой, 1968: актеры и роли
The Lion in Winter
Лев зимой
1968 / Великобритания
7.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Лев зимой, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Харви
Anthony Harvey
В ролях
Кэтрин Хепберн
Katharine Hepburn
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Джон Кастл
Найджел Терри
Nigel Terry
Тимоти Далтон
Timothy Dalton
Найджел Сток
Nigel Stock
Кеннет Айвз
Kenneth Ives
Питер О'Тул
Peter O'Toole
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