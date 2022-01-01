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Киноафиша Фильмы Новая Москва Новая Москва, 1938: актеры и роли
Novaya Moskva Новая Москва 1938 / СССР
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Новая Москва, 1938: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Aлександр Mедведкин
В ролях
Мария Блюменталь-Тамарина Даниил Сагал Нина Алисова
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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