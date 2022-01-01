Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Счастливый рейс Счастливый рейс, 1949: актеры и роли
Счастливый рейс 1949 / СССР
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Счастливый рейс, 1949: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Немоляев
В ролях
Евгений Леонов Евгений Леонов Ольга Викланд Вера Орлова Михаил Жаров Михаил Жаров Николай Крючков Николай Крючков Светлана Немоляева Светлана Немоляева
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Приложение киноафиши