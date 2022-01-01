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Киноафиша Фильмы Герой года Герой года, 1987: актеры и роли
Bohater roku Герой года 1987 / Польша
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Герой года, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Феликс Фальк Feliks Falk
В ролях
Ежи Штур Jerzy Stuhr Мечеслав Франашек Петр Махалица Мариан Опаня Marian Opania
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