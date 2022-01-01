Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Таинственная стена
Таинственная стена, 1967: актеры и роли
Таинственная стена
1967 / СССР
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Таинственная стена, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ирина Поволоцкая
Irina Povolotskaya
Михаил Садкович
В ролях
Лев Круглый
Татьяна Лаврова
Ираклий Учанейшвили
Irakli Uchaneishvili
Андрей Миронов
Валентин Никулин
Valentin Nikulin
Александр Жоржолиани
Николай Бармин
Георгий Тусузов
Евгений Шутов
Evgeniy Shutov
Виктор Сысоев
Юрий Леонидов
Александр Кайдановский
Елена Брацлавская
Михаил Орлов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Хронос
Написать отзыв
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода