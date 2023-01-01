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Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла"
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Чужая
Чужая, 2007: актеры и роли
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Чужая
2007 / Великобритания
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Чужая, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоанна Хогг
Joanna Hogg
В ролях
Луиза Бартоломей
Luisa Bartolomei
Элизабетта Фиорентини
Elisabetta Fiorentini
Джузеппе Фиорентини
Giuseppe Fiorentini
Майкл Хэдли
Эмма Хиддлстон
Emma Hiddleston
Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
Хэрри Кершоу
Леонетта Мадзини
Джованна Меннелл
Giovanna Mennell
Джонатан Меннелл
Jonathan Mennell
Дэвид Ринтул
David Rintoul
Мэри Роско
Mary Roscoe
Кэтрин Уорт
Kathryn Worth
Генри Ллойд-Хьюз
Henry Lloyd-Hughes
В прокате
Премьеры
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