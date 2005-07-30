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Финт
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Ginga

Финт, 2008

2008 / Бразилия / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Бразильский футбол – совершенно уникальное и самобытное явление в истории мирового футбола. Сборная Бразилии пять раз выходила победительницей в мировых первенствах по футболу, и кто, положа руку на сердце, может сказать, что не в восторге от бразильских футболистов? Авторы этого документального фильма настаивают на том, что главное секретное оружие бразильских спортсменов – «жинга» – необъяснимая, почти мистическая и свойственная лишь бразильцам способность управлять своим телом. «Жинге» невозможно научиться, с ней можно лишь родиться, это особый дар, позволяющий бразильским спортсменам на протяжении многих лет делать передачи и забивать голы так, будто команда соперников для них просто не существует. И в то же время «жинга» – это особое мировоззрение, о котором не стоит забывать и на футбольном поле – и вне него. Авторы фильма предлагают зрителям взглянуть на Бразилию через призму любимого национального спорта, проследив судьбы семи человек, которых объединяет любовь к футболу.

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2008
Премьера в России 30 июля 2005
Премьера в мире 30 июля 2005
Возраст 12+
Режиссер
Хэнк Левайн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Финт 2 постера
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