Финт, 2008

Бразильский футбол – совершенно уникальное и самобытное явление в истории мирового футбола. Сборная Бразилии пять раз выходила победительницей в мировых первенствах по футболу, и кто, положа руку на сердце, может сказать, что не в восторге от бразильских футболистов? Авторы этого документального фильма настаивают на том, что главное секретное оружие бразильских спортсменов – «жинга» – необъяснимая, почти мистическая и свойственная лишь бразильцам способность управлять своим телом. «Жинге» невозможно научиться, с ней можно лишь родиться, это особый дар, позволяющий бразильским спортсменам на протяжении многих лет делать передачи и забивать голы так, будто команда соперников для них просто не существует. И в то же время «жинга» – это особое мировоззрение, о котором не стоит забывать и на футбольном поле – и вне него. Авторы фильма предлагают зрителям взглянуть на Бразилию через призму любимого национального спорта, проследив судьбы семи человек, которых объединяет любовь к футболу.