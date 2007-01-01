Не поймите меня превратно

, 2007
Nu te supara, dar...
США, Румыния / документальный / 18+
О фильме

своем документальном фильме Адина Пентилие показывает повседневное существование пациентов в румынской лечебнице для душевнобольных — отдельную вселенную, существующую по своим собственным законам, где время не имеет власти над людьми, где нет места привычной логике, и в тоже время уникальную в своей самодостаточности.

На экране ни разу не появляются врачи и медсестры, авторы сосредоточили свое внимание на пациентах. Один из них провел здесь сорок лет своей жизни, каждый день передвигая камешки с одной стороны на другую, и обратно — единственное, что может отвлечь его от этого занятия — дождь. "Как можно заставить дождь перестать идти?" — каждый день спрашивает он другого пациента.

В ответ тот каждый раз пытается убедить своего собеседника в своей уникальной связи с Богом и осведомленности в законах мироздания. День за днем пациенты ведут бесконечные разговоры о жизни, смерти, Боге и прогнозе погоды, пытаясь понять, что можно считать нормальным в этом странном мире.

Режиссер Адина Пинтилие
Сценарист Адина Пинтилие
Страна США / Румыния
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 января 2007
Дата выхода
1 января 2007 Румыния
Производство Aristoteles Workshop, ARTE, TVR
Другие названия
Nu te supara, dar..., Don't Get Me Wrong, Nie zrozum mnie źle, Μη με παραξηγήσεις

Рейтинг фильма

7.2
7.1 IMDb

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Еще 100 лет назад это популярное женское имя было под запретом — разрешили только в СССР
В мае — мощнейшее средство против клещей: 5 капель на одежду, и хоть ложись в траву, паразит не пристанет
Запомните раз и навсегда — вот на каком масле нужно жарить рыбу: не горчит, не дымится и не хуже мяса на вкус
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
«В бой идут одни старики» — фильм, который пересматривают не только к 9 мая: вот какую неточность с наградой Маэстро заметили ветераны
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
От этого детектива НТВ «ждали чернухи», а оказался «весьма неплохой сериал»: от создателей «Невского» и с оценкой 8.6
Иностранцы посмотрели «Слово пацана» и их реакция удивляет: сравнили сериал с «Братом», но нашли и минусы — вот какие
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
Военный сериал со звездой НТВ пробился в топ-250 лучших — и неспроста: «напомнило старые советские фильмы»
