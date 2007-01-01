своем документальном фильме Адина Пентилие показывает повседневное существование пациентов в румынской лечебнице для душевнобольных — отдельную вселенную, существующую по своим собственным законам, где время не имеет власти над людьми, где нет места привычной логике, и в тоже время уникальную в своей самодостаточности.

На экране ни разу не появляются врачи и медсестры, авторы сосредоточили свое внимание на пациентах. Один из них провел здесь сорок лет своей жизни, каждый день передвигая камешки с одной стороны на другую, и обратно — единственное, что может отвлечь его от этого занятия — дождь. "Как можно заставить дождь перестать идти?" — каждый день спрашивает он другого пациента.

В ответ тот каждый раз пытается убедить своего собеседника в своей уникальной связи с Богом и осведомленности в законах мироздания. День за днем пациенты ведут бесконечные разговоры о жизни, смерти, Боге и прогнозе погоды, пытаясь понять, что можно считать нормальным в этом странном мире.