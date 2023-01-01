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Киноафиша Фильмы Моя дочь - террорист
Min datter terroristen

Моя дочь - террорист, 2007

2007 / Норвегия
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Шри-Ланка. Две девушки, Дарсика и Пухалчудар служат в партизанском отряде «Черные тигры». Вскоре им предстоит последнее задание, на которое они должны отправиться с прикрепленными к их телам минами направленного действия, заряда которых хватит, чтобы все взлетело на воздух в радиусе тридцати метров. Дарсика и Пухалчудар подруги– последние семь лет они жили, тренировались и сражались бок о бок. Они могут неделями выживать в джунглях, и уже даже не помнят, сколько врагов им удалось уничтожить. Они знают только то, что руководство позволяет им знать, и искренне верят, что их лидер никогда не допустит, чтобы в этой войне пострадало мирное население. Хотя, кадры, запечатлевающие бомбежку торгового центра, убедительно свидетельствуют об обратном. Мать Дарсики, положившая немало сил, чтобы поднять семью в военные годы, рассказывает, что отец девушки погиб на войне, и дочь, едва дождавшись его похорон, сразу же отправилась на войну, присоединившись к партизанскому отряду. Не смотря ни на что, женщина гордится тем, что ее дочь сражается за судьбу родины.
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2007
Режиссер
Беате Арнестад
Все актеры и съемочная группа
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