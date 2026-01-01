Действие разворачивается в 70-е годы прошедшего века. В маленьком городке в Албании, в многодетном цыганском семействе рождается еще один, девятый по счету, ребенок. Никто и представить себе не мог, что рождение нежелательного мальчика принесет радость не только своим родным, но сумеет повлиять на судьбу всей цыганской общины, а, может, и страны. Отцовская причуда назвать мальчика Мао Цзэ Дуном влечет за собой целую цепь событий государственного, а затем и международного масштаба. Кто знает, возможно грудной Мао - именно тот человек, который сумеет пошатнуть коммунистический строй Албании.