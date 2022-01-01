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Мадам Бовари
Киноафиша Фильмы Мадам Бовари Мадам Бовари, 1991: актеры и роли
Madame Bovary Мадам Бовари 1991 / Франция
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Мадам Бовари, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Шаброль Клод Шаброль Claude Chabrol
В ролях
Изабель Юппер Изабель Юппер Isabelle Huppert Жан-Франсуа Бальмер Jean-François Balmer Кристоф Малавуа Christophe Malavoy
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