Киноафиша Фильмы Зима наших надежд Награды и номинации фильма Зима наших надежд

Награды и номинации фильма Зима наших надежд 1981

ММКФ 1983 ММКФ 1983
Лучшая актриса
Победитель
Золотой приз
Номинант
