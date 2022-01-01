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Жестокий полицейский
Жестокий полицейский, 1989: актеры и роли
Sono otoko, kyobo ni tsuki
Жестокий полицейский
1989 / Япония
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жестокий полицейский, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Такеши Китано
Takeshi Kitano
В ролях
Такеши Китано
Takeshi Kitano
Маико Каваками
Макото Асикава
Сиро Сано
Shiro Sano
Сэй Хирайдзуми
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