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Охотники за сокровищами Охотники за сокровищами
Киноафиша Фильмы Охотники за сокровищами Отзывы о фильме «Охотники за сокровищами»
Treasure Raiders Охотники за сокровищами 2007 / Россия / США
1.9 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
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Отзывы о фильме «Охотники за сокровищами»

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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Paul от 02/04/2008 - 18:05:12




Ты как бы в курсе что на Западе Форсаж Да Винчи никто не видел? Это "гоблинский" перевод трешачка с невским.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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