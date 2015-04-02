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Охотники за сокровищами
Отзывы о фильме «Охотники за сокровищами»
Treasure Raiders
Охотники за сокровищами
2007 / Россия / США
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1.9
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 2.7
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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Paul от 02/04/2008 - 18:05:12
Ты как бы в курсе что на Западе Форсаж Да Винчи никто не видел? Это "гоблинский" перевод трешачка с невским.
2 апреля 2015, 12:51
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Ты как бы в курсе что на Западе Форсаж Да Винчи никто не видел? Это "гоблинский" перевод трешачка с невским.
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