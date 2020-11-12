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Отставной солдат Бубале
Отставной солдат Бубале
, 2005
Bubaleh
Израиль / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Офра Шимони
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Израиль
Продолжительность
50 минут
Год выпуска
2005
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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