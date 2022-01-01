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Ханнушка
Hanuszka
Ханнушка, 2006
2006 / Израиль
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Жанр:
документальный
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
3
голоса
Продолжительность
1 час 5 минут
Год выпуска
2006
Режиссер
Нурит Кедар
Все актеры и съемочная группа
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