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Мишель Гондри явственно мигрирует с делянки артхауса, причудливой, замысловатой, предрасполагающей к ограниченному прокату и хроническому недоеданию, на территорию большого кино. Для этого, в сущности, только и надо, что завязать с причудами, которых у Гондри через край даже по артхаусным меркам, да покрепче затянуть ремни коммерческой безопасности. Однако чтобы сделать увесистое, зубодробительное «большое кино», подобных самоограничений все-таки маловато. Нужен драйв, нужно…