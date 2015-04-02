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Зеленый Шершень Зеленый Шершень
Киноафиша Фильмы Зеленый Шершень Отзывы о фильме «Зеленый Шершень»
The Green Hornet Зеленый Шершень 2010 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Зеленый Шершень»

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Мишель Гондри явственно мигрирует с делянки артхауса, причудливой, замысловатой, предрасполагающей к ограниченному прокату и хроническому недоеданию, на территорию большого кино. Для этого, в сущности, только и надо, что завязать с причудами, которых у Гондри через край даже по артхаусным меркам, да покрепче затянуть ремни коммерческой безопасности. Однако чтобы сделать увесистое, зубодробительное «большое кино», подобных самоограничений все-таки маловато. Нужен драйв, нужно…

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523561 2 апреля 2015, 12:51
рейтинги критиков очень слабые, трейлер мне не особо
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Т1t2 2 апреля 2015, 12:51
Моё мнение фильм отстой!!!!!!!!!!!!Но моему сыну (7 лет)очень понравился,юмор как раз на такой возраст!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Виталий_702 2 апреля 2015, 12:51
Какой-то бред, ожидал большего✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Жалко Диаз...неужели современная косметология ей ничем не может помочь?...с лицом совсем проблемы, скоро и впрямь останется "пялиться только на задницу"...

фильм в целом похож на детскую игрушку и только игрушками цепляет...вроде бы много денег потратили, спецэффектов наделали, но все на один раз...

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Хорошо, что сходил. Остался доволен фильмом.

Причина того, что фильм залажали как наши юзеры, так и критики (в том числе и ведущие американские) - то, что фильм снят в чересчур "европейском" ключе.

По сути, весь фильм - это один большой стёб, но европейский, а не привычный, американский. Шутки главного героя и главного злодея очень европейские, в духе европейских комиков, это такой трэшевый добрый стёб над всем подряд.

Если "садишься" на эту волну жизнерадостных приколов, то весь фильм смотрится очень гладко и ровно.

Нету так привычного для этого жанра пафоса, что мы обычно видим у американских режиссёров.


Ближайшая ассоциация -- "РЭД", это как бы оевропеенная версия этого фильма. Причём Роген и его напарник играют гораздо лучше Уиллиса. Гангстер Чудновский играет почти на уровне Малковича.

В целом, позитивное и неординарное ст...ое кино про супергероев с примесями нормального юмора, местами артхауса.

Если для вас комиксы - это не только унылый пафос вселенского масштаба из Людей Икс, Железного Человека и Спайдэрмена, а ещё и бодрые комедии, то этот фильм пропускать не следует.

заслуженные 7.5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение msFiBi от 07/02/2011 - 10:52:26


я писал в целом, а не про каждую шутку в отдельности



фильм - 1.5 часа беспрерывного ст... с отличной картинкой
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dieselrock 2 апреля 2015, 12:51
Интересно что там за фильм... Актеры не айс ((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
угу, тоже удивлен, почему фильм незаслуженно лажают))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
romanpan 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение 523561 от 07/02/2011 - 01:05:51


Фильм абсолютно зачотный и прикольный) Усыхали со смеху весь сеанс, особенно дети. Жена идти не захотела, пошла на одновременный сеанс на Санктум, потом пожалела). Так что для просмотра с детьми очень подходящий фильм - особенно, если они уже переболели спайдерменом и бетменом. Многие шутки и приколы отсылают к этим фильмам, поэтому смешнее вдвойне. Если настрой именно повеселиться, а не заниматься самокопанием - то очень и очень подходящий для этого фильм!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Драйвовый боевик со смыслом – класс, выходишь из кинотеатра, плясать хочется. Очень хорошие технические всякие штучки – интересно даже девочкам. Действие очень динамичное, даже дискотечное какое-то. Без фанатизма и жестокости. Очень понравилось противопоставление главного героя и его сообщника-китайца (никогда не помню никакие имена). И что-то наш главный герой слишком поздно взрослеет – или у золотой молодежи это всегда так? Наши вроде в норме, в ихней не очень-то разбираюсь. Название дурацкое, «Зеленый шершень». Но ничего, веселое кино. Смотрите, получите удовольствие.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Ой, какие типчики в этом фильме, просто прелесть! Этот русский бандит – просто невероятный. С каким непередаваемым отчаянием он слышит про свой костюмчик, как будто заплачет. Традиционный бандитский пунктик, но как тонко сделанный все же. Правда, похож на наших с иконками. Какие трогательные отношения у Чоу и Диаз, и как они в них хороши. От души радуешься уроку, преподанному Рогену. Я с удовольствием посмотрела, посмеялась. Отличный вариант для поднятия настроения. Такой себе вполне новый Бэтман, но намного симпатичнее. Не знаю, я всех этих героев-мутантов не очень люблю: то пауки, то халки. А здесь – такая человеческая история, без всяких физиологических нюансов. Так что пусть название «Зеленый шершень» вас не смущает и не сбивает с толку. Идите и смотрите!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Многие ругают «Зеленый шершень» за вторичность и непонятно еще за какие грехи. Не понимаю, что они ждали – вообще, почему все чего-то ждут от каждого кино? Это как требовать, чтобы программа «Время» каждый раз давала сенсации или хорошие новости. Хорошее кино, хороший сюжет, динамичный, с юмором, с приятными гаджетами, хорошо отработавшие актеры, интересная придумка с этим самым шершнем в газете. Я лично прекрасно провел время, он сделал мой целый вечер отличным, и даже чуть-чуть следующий день. Вот бы все с такой пользой работали. А вы также хорошо делаете свою работу каждый день?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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