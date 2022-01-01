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Гласс. Портрет Филипа в 12 частях
Киноафиша Фильмы Гласс. Портрет Филипа в 12 частях Гласс. Портрет Филипа в 12 частях, 2007: актеры и роли
Glass: a portrait of Philip in twelve parts Гласс. Портрет Филипа в 12 частях 2007 / Австралия / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Гласс. Портрет Филипа в 12 частях, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Хикс Скотт Хикс Scott Hicks
В ролях
Филип Гласс Филип Гласс Philip Glass Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen
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