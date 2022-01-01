Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Разрыв
Киноафиша Фильмы Разрыв Разрыв, 2007: актеры и роли
Désengagement Разрыв 2007 / Франция / Израиль / Германия / Италия
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Разрыв, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Амос Гитай Amos Gitai
В ролях
Жюльетт Бинош Жюльетт Бинош Juliette Binoche Лирон Лево Лирон Лево Liron Levo Жанна Моро Jeanne Moreau Барбара Хендрикс Barbara Hendricks Дана Ивги Dana Ivgy Хиам Аббасс Хиам Аббасс Hiam Abbass Амос Гитай Amos Gitai
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Приложение киноафиши