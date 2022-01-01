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Разрыв
Разрыв, 2007: актеры и роли
Désengagement
Разрыв
2007 / Франция / Израиль / Германия / Италия
5.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Разрыв, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Амос Гитай
Amos Gitai
В ролях
Жюльетт Бинош
Juliette Binoche
Лирон Лево
Liron Levo
Жанна Моро
Jeanne Moreau
Барбара Хендрикс
Barbara Hendricks
Дана Ивги
Dana Ivgy
Хиам Аббасс
Hiam Abbass
Амос Гитай
Amos Gitai
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