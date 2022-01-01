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Частные беседы
Частные беседы, 1996: актеры и роли
Enskilda samtal
Частные беседы
1996 / Швеция / Норвегия / Дания / Финляндия / Исландия
7.2
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Рейтинг IMDb: 7.2
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Частные беседы, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лив Ульман
Liv Ullmann
В ролях
Пернилла Аугуст
Pernilla August
Самюель Фрелер
Томас Ханзон
Thomas Hanzon
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