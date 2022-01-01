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Полет красного шара
Полет красного шара, 2007: актеры и роли
Voyage du ballon rouge, Le
Полет красного шара
2007 / Франция
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Полет красного шара, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хоу Сяосянь
Hou Hsiao-Hsien
В ролях
Жюльетт Бинош
Juliette Binoche
Сонь Фань
Ипполит Жирардо
Hippolyte Girardot
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