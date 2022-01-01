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Два дня в Париже
Два дня в Париже, 2007: актеры и роли
Deux jours a Paris / 2 Days in Paris
Два дня в Париже
2007 / Франция / Германия
Трейлер
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Два дня в Париже, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жюли Дельпи
Julie Delpy
В ролях
Жюли Дельпи
Julie Delpy
Адам Голдберг
Adam Goldberg
Мари Пилле
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